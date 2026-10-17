Berkshire инвестировала более $900 млн в Bending Spoons — CNBC

Berkshire Hathaway увеличила объем инвестиций в итальянскую технологическую компанию Bending Spoons до более чем $900 млн. В среду была раскрыта информация о пакете акций стоимостью $330 млн. После этого котировки Bending Spoons выросли на 41%, хотя впоследствии потеряли часть прироста; рыночная капитализация компании составляла около $30 млрд, сообщает CNBC.

Стратегия приобретений

Базирующаяся в Милане Bending Spoons покупает цифровые сервисы и компании-разработчики программного обеспечения. В ее портфель входят Evernote, Brightcove, Vimeo, AOL и Eventbrite. Компания провела первичное публичное размещение акций 30 июня, привлекши примерно $1,7 млрд по цене $29 за акцию. На следующий день ее акции начали торговаться на Nasdaq, а в пятницу закрылись на уровне $47,07.

Стратегия Bending Spoons предусматривает не перепродажу приобретенных активов, а получение прибыли от их дальнейшей работы и использование этих средств для развития. Генеральный директор Лука Феррари заявил CNBC, что подавляющая часть роста компании обеспечивается новыми сделками по приобретению.

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Сделки с Airtable и Miro

В августе Bending Spoons объявила о намерении приобрести разработчика программного обеспечения для рабочих процессов Airtable примерно за $1,3 млрд. Это почти на 90% ниже пиковой оценки Airtable в конце 2021 года. В понедельник Bending Spoons сообщила, что значительная часть команды Airtable, работавшей до приобретения, покинет компанию с существенными выплатами при увольнении.

Ранее сокращения персонала также происходили в Evernote, Vimeo и WeTransfer, входящих в портфель Bending Spoons. В прошлом месяце компания согласилась купить поставщика программного обеспечения для совместной работы Miro за $1,36 млрд; ранее Miro оценивалась в $17,5 млрд.

В первом отчете после выхода на биржу, опубликованном в августе, Bending Spoons сообщила, что ее выручка выросла более чем вдвое по сравнению с предыдущим годом — до более чем $700 млн. Чистая прибыль увеличилась на 171% и достигла $177 млн. По данным компании, почти весь рост выручки был обеспечен приобретениями.

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