В Украине за три дня подорожали некоторые продукты: опубликован перечень

С 12 по 15 октября 2026 года в Украине выросли цены на ряд продуктов, в частности на помидоры, курицу, бананы, крупы и растительное масло. По данным УНН, продуктовая корзина из семи позиций за этот период подорожала на 1,94%.

В украинских супермаркетах в период с 12 по 15 октября 2026 года выросли средние цены на ряд популярных продуктов. Наиболее заметно подорожали розовые помидоры, курица и бананы. Рост цен коснулся также круп и подсолнечного масла. Хотя в большинстве случаев цены изменились лишь на несколько гривен, даже такие краткосрочные колебания постепенно увеличивают расходы украинских семей на повседневные покупки.

За какие продукты украинцам уже приходится платить больше, как изменилась стоимость условной продуктовой корзины и какие факторы могут влиять на цены в супермаркетах, разбиралось УНН.

Больше всего за три дня выросла стоимость розовых помидоров. Если 12 октября килограмм в среднем стоил 112,33 грн, то 15 октября цена поднялась до 115,67 грн. Таким образом, овощ подорожал на 3,34 грн, или 2,97%.

Подобная тенденция наблюдается и в сегменте помидоров сорта «сливка». Их средняя стоимость увеличилась с 99,33 до 100,79 грн за килограмм. Рост составил 1,46 грн, или 1,47%.

Оба сорта томатов уже превысили отметку в 100 грн за килограмм. При этом розовые помидоры остаются дороже «сливки» почти на 15 грн.

Одной из возможных причин подорожания является сезонное сокращение предложения. Осенью на украинском рынке постепенно уменьшается количество овощей, выращенных в открытом грунте. Зато растет доля тепличной продукции, себестоимость которой зависит от затрат на отопление, электроэнергию и поддержание необходимых условий выращивания.

В начале октября аналитики EastFruit также сообщали о сокращении предложения помидоров на торговых площадках и повышении отпускных цен. Это могло создать предпосылки для дальнейшего подорожания овощей в розничных сетях.

В то же время розничные цены зависят не только от стоимости продукции у производителей. На них также влияют логистические расходы, торговые наценки и акционная политика конкретных супермаркетов. Поэтому рост средней цены за три дня не означает, что помидоры одинаково подорожали во всех магазинах страны.

Среди мясных продуктов заметно подорожала куриная тушка. Средняя стоимость килограмма выросла со 114,25 грн 12 октября до 117,50 грн 15 октября. Разница составила 3,25 грн, или 2,84%. По абсолютному приросту цены курица почти сравнялась с розовыми помидорами.

Для покупателей, приобретающих целую тушку весом более килограмма, фактическое увеличение расходов будет более ощутимым. Например, за тушку весом 2 кг по средней цене 15 октября пришлось бы заплатить 235 грн. Тремя днями ранее аналогичная покупка стоила бы 228,50 грн.

На формирование цен на курицу могут влиять расходы производителей на комбикорма, электроэнергию, ветеринарное обслуживание, транспортировку и хранение продукции.

Третье место по темпам подорожания заняли бананы. За три дня средняя цена за килограмм увеличилась с 76,33 до 78,13 грн. Фрукт подорожал на 1,80 грн, или 2,36%.

В отличие от местных сезонных овощей, бананы поступают в Украину преимущественно из-за рубежа. Поэтому их стоимость зависит от условий импортных закупок, международной логистики, транспортировки внутри страны и валютного курса. Изменения курса иностранных валют могут сказываться на закупочных ценах, поскольку расчеты с поставщиками преимущественно осуществляются не в гривнах.

Подорожание коснулось и продуктов длительного хранения, которые украинцы традиционно покупают впрок.

Среди круп больше всего выросла цена на гречку. Средняя стоимость килограмма увеличилась с 82,57 до 84,10 грн. Рост составил 1,53 грн, или 1,85%.

Для семей, которые регулярно покупают эту крупу, даже такое незначительное на первый взгляд повышение означает дополнительные расходы. Пять килограммов гречки по ценам 15 октября стоили бы 420,50 грн против 412,85 грн тремя днями ранее.

На стоимость гречки могут влиять объемы урожая, предложение перерабатывающих предприятий, затраты на хранение и доставку в торговые сети.

Несколько меньше изменилась цена на длиннозерный пропаренный рис. Если 12 октября килограмм в среднем стоил 61,37 грн, то 15 октября — 62,20 грн.

Меньше всего среди проанализированных продуктов подорожало рафинированное подсолнечное масло «Олейна». Бутылка объемом 850 мл 12 октября стоила в среднем 107,20 грн, а 15 октября — 107,67 грн. Рост составил 47 копеек, или 0,44%.

Такое колебание пока не дает оснований говорить о существенном подорожании подсолнечного масла в целом. Для оценки ситуации на рынке необходимо учитывать динамику цен за более длительный период и стоимость продукции других производителей.

На цены бакалейных товаров также влияет акционная политика супермаркетов. Завершение временных скидок или изменение ассортимента могут сказываться на средней стоимости товаров даже без повышения отпускных цен производителями.

Чтобы оценить влияние ценовых изменений на ежедневные расходы, можно сравнить стоимость условной продуктовой корзины из семи позиций.

В него входят по одному килограмму розовых помидоров, помидоров сорта «сливка», курицы, бананов, гречки и риса, а также одна бутылка подсолнечного масла объемом 850 мл.

12 октября общая стоимость такого набора составляла 653,38 грн. Уже 15 октября за аналогичный перечень продуктов пришлось бы заплатить 666,06 грн. Таким образом, за три дня условная продуктовая корзина подорожала на 12,68 грн, или примерно на 1,94%.

Больше всего на увеличение общих расходов повлияли розовые помидоры и курица. Вместе эти две позиции добавили к стоимости корзины 6,59 грн, то есть более половины общего прироста.

Подорожание отдельных продуктов в период с 12 по 15 октября свидетельствует о краткосрочном росте цен на часть повседневных товаров. Однако делать выводы об общем ускорении продовольственной инфляции только на основе семи позиций некорректно. Для полноценной оценки ситуации необходимо учитывать более широкий ассортимент продуктов, изменения цен в течение нескольких недель или месяцев, а также официальные данные государственной статистики.

В ближайшее время на стоимость овощей может повлиять сезонное сокращение предложения продукции открытого грунта. Для импортных фруктов важными останутся закупочные цены и логистика, а для мяса и круп — производственные затраты и соотношение спроса и предложения.

Дополнительным риском для продовольственного рынка остаются возможные перебои с электроснабжением. Холодильное оборудование, склады, перерабатывающие предприятия и торговые сети зависят от стабильного доступа к электроэнергии, поэтому проблемы с энергоснабжением могут увеличить расходы на хранение и реализацию продуктов.

Источник: УНН

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