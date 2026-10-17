В Сингапуре сообщили, что Anthropic предложила Blackstone доходность свыше 10% для финансирования своей последней сделки по чипам. Об этом 16 октября написала Financial Times со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.

Инвестиции в долг

По данным Channel NewsAsia, которое цитирует Reuters и Financial Times, фонды Blackstone могут инвестировать $9 млрд в долговые обязательства. Их обеспечением должны стать платежи Anthropic по пятилетней аренде чипов.

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Речь идет о возможном финансировании, а не об уже завершенном вложении средств. Financial Times не привела в процитированном сообщении других деталей относительно структуры сделки или сроков, в которые фонды Blackstone могут предоставить финансирование.

Сообщение не проверили независимо

Reuters отметило, что не смогло сразу независимо проверить информацию Financial Times. Поэтому условия предлагаемой доходности и объем возможных инвестиций следует рассматривать как данные из сообщения FT, а не как подтвержденные сторонами сделки.

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