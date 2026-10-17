FT: Anthropic пропонує Blackstone дохідність понад 10% — Channel NewsAsia

У Сінгапурі повідомили, що компанія Anthropic запропонувала Blackstone дохідність понад 10% для фінансування своєї останньої угоди щодо чипів. Про це 16 жовтня написала Financial Times із посиланням на людей, обізнаних із ситуацією.

Інвестиції у борг

За даними Channel NewsAsia, яке цитує Reuters і Financial Times, фонди Blackstone можуть інвестувати $9 млрд у боргові зобов’язання. Їхнім забезпеченням мають стати платежі Anthropic за п’ятирічною орендою чипів.

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Йдеться про можливе фінансування, а не про вже завершене вкладення коштів. Financial Times не навело у процитованому повідомленні інших деталей щодо структури угоди або строків, у які фонди Blackstone можуть надати фінансування.

Повідомлення не перевірили незалежно

Reuters зазначило, що не змогло одразу незалежно перевірити інформацію Financial Times. Тому умови пропонованої дохідності та обсяг можливих інвестицій слід розглядати як дані з повідомлення FT, а не як підтверджені сторонами угоди.

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