Міністр Південної Кореї: бум чипів триватиме до 2027 року — CNBC

Міністр фінансів Південної Кореї Лі Хьон Іл у Бангкоку заявив, що зростання ринку напівпровідників може зберігатися щонайменше до 2027 року. За його словами, попит на чипи все ще суттєво перевищує пропозицію, хоча виробники нарощують потужності.

Попит випереджає пропозицію

Лі сказав CNBC на полях щорічних зустрічей Міжнародного валютного фонду та Світового банку в Бангкоку, що країна розраховує підтримувати таке зростання щонайменше до наступного року. Він пояснив прогноз значним розривом між попитом і пропозицією напівпровідників, водночас зазначивши, що пропозиція продовжує розширюватися.

Заява прозвучала після різкого падіння акцій компаній напівпровідникового сектору протягом тижня. На настрої інвесторів вплинули побоювання щодо підвищення процентних ставок і посилення конкуренції з боку китайських компаній. До розпродажу долучилися акції південнокорейських SK Hynix і Seoul Semiconductor, а також американської Nvidia.

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Вплив на економіку Південної Кореї

Лі зазначив, що акції виробників чипів цього року посилювали коливання фондового ринку Південної Кореї. Він пов’язав це з більшою часткою напівпровідникової індустрії в економіці країни порівняно з іншими державами. Водночас міністр назвав економіку Південної Кореї міцною.

За його словами, розвиток галузі також сприятиме зростанню податкових надходжень: країна очікує зібрати цього року більше податків, ніж передбачалося спочатку. Лі додав, що завдяки буму в секторі напівпровідників фіскальна позиція Південної Кореї зрештою зміцниться.

Водночас колумніст південнокорейської газети Maeil Business Newspaper закликав уряд готуватися до майбутнього уповільнення буму штучного інтелекту. У колонці йшлося, що, за оцінками двох експертів, до 2029 року ринок пам’яті може зіткнутися зі значним припливом нової пропозиції напівпровідників.

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