Министр Южной Кореи: бум чипов продлится до 2027 года — CNBC

Министр финансов Южной Кореи Ли Хён Иль заявил в Бангкоке, что рост рынка полупроводников может сохраняться как минимум до 2027 года. По его словам, спрос на чипы по-прежнему существенно превышает предложение, хотя производители наращивают мощности.

Спрос опережает предложение

Ли заявил CNBC в кулуарах ежегодных встреч Международного валютного фонда и Всемирного банка в Бангкоке, что страна рассчитывает поддерживать такой рост как минимум до следующего года. Он объяснил прогноз значительным разрывом между спросом и предложением полупроводников, одновременно отметив, что предложение продолжает расширяться.

Заявление прозвучало после резкого падения акций компаний полупроводникового сектора в течение недели. На настроения инвесторов повлияли опасения относительно повышения процентных ставок и усиления конкуренции со стороны китайских компаний. Распродажа затронула акции южнокорейских SK Hynix и Seoul Semiconductor, а также американской Nvidia.

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Влияние на экономику Южной Кореи

Ли отметил, что акции производителей чипов в этом году усиливали колебания фондового рынка Южной Кореи. Он связал это с большей долей полупроводниковой индустрии в экономике страны по сравнению с другими государствами. В то же время министр назвал экономику Южной Кореи сильной.

По его словам, развитие отрасли также будет способствовать росту налоговых поступлений: страна ожидает собрать в этом году больше налогов, чем предполагалось изначально. Ли добавил, что благодаря буму в секторе полупроводников фискальная позиция Южной Кореи в конечном итоге укрепится.

В то же время обозреватель южнокорейской газеты Maeil Business Newspaper призвал правительство готовиться к будущему замедлению бума искусственного интеллекта. В колонке говорилось, что, по оценкам двух экспертов, к 2029 году рынок памяти может столкнуться со значительным притоком нового предложения полупроводников.

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