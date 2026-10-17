Minister Korei Południowej: boom na chipy potrwa do 2027 roku — CNBC

Minister finansów Korei Południowej Lee Hyoung-il powiedział w Bangkoku, że wzrost rynku półprzewodników może utrzymać się co najmniej do 2027 roku. Według niego popyt na chipy nadal znacznie przewyższa podaż, choć producenci zwiększają moce produkcyjne.

Popyt przewyższa podaż

Lee powiedział CNBC na marginesie dorocznych spotkań Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego w Bangkoku, że kraj liczy na utrzymanie takiego wzrostu co najmniej do przyszłego roku. Wyjaśnił tę prognozę znaczną luką między popytem a podażą półprzewodników, zaznaczając jednocześnie, że podaż nadal się zwiększa.

Oświadczenie padło po gwałtownym spadku akcji spółek z sektora półprzewodników w ciągu tygodnia. Na nastroje inwestorów wpłynęły obawy dotyczące podwyżek stóp procentowych i nasilającej się konkurencji ze strony chińskich firm. Wyprzedaż objęła akcje południowokoreańskich SK Hynix i Seoul Semiconductor, a także amerykańskiej Nvidii.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Wpływ na gospodarkę Korei Południowej

Lee zaznaczył, że akcje producentów chipów w tym roku wzmacniały wahania na południowokoreańskim rynku akcji. Powiązał to z większym udziałem przemysłu półprzewodnikowego w gospodarce kraju w porównaniu z innymi państwami. Jednocześnie minister nazwał gospodarkę Korei Południowej silną.

Według niego rozwój branży przyczyni się także do wzrostu wpływów podatkowych: kraj spodziewa się zebrać w tym roku więcej podatków, niż początkowo zakładano. Lee dodał, że dzięki boomowi w sektorze półprzewodników sytuacja fiskalna Korei Południowej ostatecznie się umocni.

Jednocześnie publicysta południowokoreańskiej gazety Maeil Business Newspaper wezwał rząd do przygotowania się na przyszłe spowolnienie boomu sztucznej inteligencji. W felietonie stwierdzono, że według szacunków dwóch ekspertów rynek pamięci może do 2029 roku stanąć w obliczu znacznego napływu nowej podaży półprzewodników.

Czytaj nas na