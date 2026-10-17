韩国财政部长李炯一在曼谷表示，半导体市场的增长可能至少持续到2027年。他说，尽管制造商正在扩大产能，但芯片需求仍显著超过供应。

需求超过供应

李炯一在曼谷举行的国际货币基金组织和世界银行年会期间向CNBC表示，韩国预计至少在明年之前维持这样的增长。他将这一预测归因于半导体需求与供应之间的巨大缺口，同时指出供应仍在持续扩大。

这一声明是在半导体行业公司股票一周内大幅下跌后作出的。投资者情绪受到对加息以及来自中国企业的竞争加剧的担忧影响。此次抛售涉及韩国SK海力士和首尔半导体，以及美国英伟达的股票。

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对韩国经济的影响

李炯一指出，今年芯片制造商的股票加剧了韩国股市的波动。他将此归因于与其他国家相比，半导体产业在韩国经济中占有更大比重。同时，这位部长称韩国经济强劲。

他说，该行业的发展还将推动税收收入增长：韩国预计今年征收的税款将超过最初预期。李炯一补充说，得益于半导体行业的繁荣，韩国的财政状况最终将得到加强。

与此同时，韩国《每日经济新闻》Maeil Business Newspaper的一名专栏作者呼吁政府为未来人工智能热潮放缓做好准备。该专栏称，据两名专家估计，到2029年，存储器市场可能面临大量新增半导体供应的涌入。

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