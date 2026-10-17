Акції Berkshire сягнули максимуму після оголошення про відставку Баффетта — CNBC

У США акції Berkshire Hathaway у п’ятницю закрилися на найвищому рівні відтоді, як Воррен Баффетт на щорічних зборах акціонерів у травні 2025 року повідомив про намір залишити посаду генерального директора наприкінці того року. Як повідомляє CNBC, акції класу A завершили торги на позначці 798 000 доларів, а папери класу B — на рівні 532,02 долара.

Обидва показники були на 1,4% нижчими за історичні максимуми закриття: 809 350 доларів для акцій класу A та 539,80 долара для класу B. Напередодні оголошення Баффетта обидва класи акцій торгувалися на рекордних рівнях, однак упродовж наступних трьох місяців втратили понад 14% вартості на тлі побоювань інвесторів щодо зникнення так званої премії Баффетта.

Відновлення котирувань

У четвер перервалася серія з десяти торгових сесій зростання, за які ціни акцій Berkshire додали 5%. Утім, у п’ятницю вони відновили підйом і зросли більш ніж на 1%.

На думку CNBC Pro, інвестори можуть позитивно сприймати те, що компанія під керівництвом генерального директора Грега Абеля витрачає частину великих грошових резервів. У другому кварталі 2026 року Berkshire викупила власні акції на 4,5 млрд доларів, а також інвестувала в Alphabet, Taylor Morrison Home, Lennar і Bending Spoons.

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Станом на 30 червня обсяг грошових коштів Berkshire становив 365,5 млрд доларів, або 359,2 млрд доларів без урахування коштів залізничного бізнесу та після вирахування зобов’язань за казначейськими векселями. Аналітик Keefe, Bruyette & Woods Меєр Шилдс вважає, що вищі короткострокові процентні ставки також підтримують котирування, оскільки компанія отримує більший дохід від цих коштів.

Інвестиція в Bending Spoons

Bending Spoons, італійська технологічна компанія, яка в липні почала торгуватися на Nasdaq у США, повідомила про додаткову інвестицію Berkshire на 330 млн доларів. Компанія придбає 10 млн нових акцій по 33 долари за штуку в межах приватного розміщення.

У релізі Bending Spoons також повідомила, що Berkshire інвестувала 600 млн доларів під час IPO. За оцінкою CNBC, якщо Berkshire придбала ці акції за ціною IPO у 29 доларів, її сукупна інвестиція в 930 млн доларів могла зрости до понад 1,4 млрд доларів за ціною закриття торгів у п’ятницю. Акції Bending Spoons завершили сесію на рівні 47,07 долара — на 42,6% вище за ціну останньої купівлі Berkshire.

Вищі ціни на нафту також підтримали вартість частки Berkshire у Chevron, яку CNBC оцінює у 19 млрд доларів. Водночас позиція Berkshire в Coca-Cola, оцінена у 37,6 млрд доларів, за тиждень зросла на 2,4 млрд доларів, обійшла Alphabet і стала третьою за розміром у портфелі компанії.

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