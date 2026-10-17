В США акции Berkshire Hathaway в пятницу закрылись на самом высоком уровне с тех пор, как Уоррен Баффетт на ежегодном собрании акционеров в мае 2025 года сообщил о намерении покинуть пост генерального директора в конце того года. Как сообщает CNBC, акции класса A завершили торги на отметке 798 000 долларов, а бумаги класса B — на уровне 532,02 доллара.

Оба показателя были на 1,4% ниже исторических максимумов закрытия: 809 350 долларов для акций класса A и 539,80 доллара для класса B. Накануне объявления Баффетта оба класса акций торговались на рекордных уровнях, однако в течение следующих трех месяцев потеряли более 14% стоимости на фоне опасений инвесторов относительно исчезновения так называемой премии Баффетта.

Восстановление котировок

В четверг прервалась серия из десяти торговых сессий роста, за которые цены акций Berkshire прибавили 5%. Однако в пятницу они возобновили рост и поднялись более чем на 1%.

По мнению CNBC Pro, инвесторы могут положительно воспринимать то, что компания под руководством генерального директора Грега Абеля расходует часть крупных денежных резервов. Во втором квартале 2026 года Berkshire выкупила собственные акции на 4,5 млрд долларов, а также инвестировала в Alphabet, Taylor Morrison Home, Lennar и Bending Spoons.

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По состоянию на 30 июня объем денежных средств Berkshire составлял 365,5 млрд долларов, или 359,2 млрд долларов без учета средств железнодорожного бизнеса и после вычета обязательств по казначейским векселям. Аналитик Keefe, Bruyette & Woods Мейер Шилдс считает, что более высокие краткосрочные процентные ставки также поддерживают котировки, поскольку компания получает больший доход от этих средств.

Инвестиция в Bending Spoons

Bending Spoons, итальянская технологическая компания, начавшая торговаться на Nasdaq в США в июле, сообщила о дополнительной инвестиции Berkshire на 330 млн долларов. Компания приобретет 10 млн новых акций по 33 доллара за штуку в рамках частного размещения.

В релизе Bending Spoons также сообщила, что Berkshire инвестировала 600 млн долларов во время IPO. По оценке CNBC, если Berkshire приобрела эти акции по цене IPO в 29 долларов, ее совокупная инвестиция в 930 млн долларов могла вырасти до более чем 1,4 млрд долларов по цене закрытия торгов в пятницу. Акции Bending Spoons завершили сессию на уровне 47,07 доллара — на 42,6% выше цены последней покупки Berkshire.

Более высокие цены на нефть также поддержали стоимость доли Berkshire в Chevron, которую CNBC оценивает в 19 млрд долларов. В то же время позиция Berkshire в Coca-Cola, оцененная в 37,6 млрд долларов, за неделю выросла на 2,4 млрд долларов, обошла Alphabet и стала третьей по величине в портфеле компании.

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