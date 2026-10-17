在美国，伯克希尔·哈撒韦公司股票周五收于自沃伦·巴菲特2025年5月在年度股东大会上宣布计划于当年年底卸任首席执行官以来的最高水平。据CNBC报道，A类股收于798,000美元，B类股收于532.02美元。

这两个价格均比历史收盘高点低1.4%：A类股的历史收盘高点为809,350美元，B类股为539.80美元。在巴菲特宣布之前，两类股票均在创纪录水平交易，但在随后三个月内，因投资者担忧所谓的“巴菲特溢价”消失，股价下跌超过14%。

股价回升

周四，伯克希尔股价连续十个交易日上涨、累计上涨5%的势头中断。不过，周五股价恢复上涨，涨幅超过1%。

CNBC Pro认为，投资者可能会积极看待公司在首席执行官格雷格·阿贝尔领导下动用部分巨额现金储备。2026年第二季度，伯克希尔回购了45亿美元的自家股票，还投资了Alphabet、Taylor Morrison Home、Lennar和Bending Spoons。

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截至6月30日，伯克希尔的现金持有量为3,655亿美元；若不计铁路业务的现金并扣除与美国国库券相关的负债，则为3,592亿美元。Keefe, Bruyette & Woods分析师迈耶·希尔兹认为，较高的短期利率也在支撑股价，因为公司从这些资金中获得了更多收入。

对Bending Spoons的投资

意大利科技公司Bending Spoons于7月开始在美国纳斯达克交易，该公司宣布伯克希尔追加投资3.3亿美元。该公司将在私募中以每股33美元的价格购买1,000万股新股。

Bending Spoons在新闻稿中还表示，伯克希尔在IPO期间投资了6亿美元。CNBC估计，如果伯克希尔以29美元的IPO价格购入这些股票，其9.3亿美元的总投资按周五收盘价计算可能已升至超过14亿美元。Bending Spoons股票收于47.07美元，较伯克希尔最近一次买入价格高出42.6%。

更高的油价也支撑了伯克希尔所持雪佛龙股份的价值，CNBC估计该持股价值为190亿美元。与此同时，伯克希尔持有的可口可乐头寸价值376亿美元，在一周内增加了24亿美元，超过Alphabet，成为该公司投资组合中第三大持仓。

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