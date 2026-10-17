W USA akcje Berkshire Hathaway zamknęły piątkową sesję na najwyższym poziomie od czasu, gdy Warren Buffett na dorocznym zgromadzeniu akcjonariuszy w maju 2025 roku poinformował o zamiarze ustąpienia ze stanowiska dyrektora generalnego z końcem tego roku. Jak podaje CNBC, akcje klasy A zakończyły handel na poziomie 798 000 dolarów, a akcje klasy B — na poziomie 532,02 dolara.

Oba wyniki były o 1,4% niższe od historycznych rekordów zamknięcia: 809 350 dolarów dla akcji klasy A oraz 539,80 dolara dla klasy B. Przed ogłoszeniem Buffetta obie klasy akcji były notowane na rekordowych poziomach, jednak w ciągu kolejnych trzech miesięcy straciły ponad 14% wartości w związku z obawami inwestorów o zanik tzw. premii Buffetta.

Odbicie notowań

W czwartek zakończyła się seria dziesięciu wzrostowych sesji giełdowych, podczas których ceny akcji Berkshire wzrosły o 5%. W piątek jednak ponownie zaczęły rosnąć i zyskały ponad 1%.

Zdaniem CNBC Pro inwestorzy mogą pozytywnie odbierać fakt, że spółka pod kierownictwem dyrektora generalnego Grega Abela wydaje część swoich dużych rezerw gotówkowych. W drugim kwartale 2026 roku Berkshire odkupiła własne akcje za 4,5 mld dolarów, a także zainwestowała w Alphabet, Taylor Morrison Home, Lennar i Bending Spoons.

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Na 30 czerwca zasoby gotówkowe Berkshire wynosiły 365,5 mld dolarów, czyli 359,2 mld dolarów po wyłączeniu środków z działalności kolejowej i odjęciu zobowiązań z tytułu bonów skarbowych. Analityk Keefe, Bruyette & Woods Meyer Shields uważa, że wyższe krótkoterminowe stopy procentowe również wspierają notowania, ponieważ spółka uzyskuje większy dochód z tych środków.

Inwestycja w Bending Spoons

Bending Spoons, włoska spółka technologiczna, która w lipcu rozpoczęła notowania na amerykańskim Nasdaqzie, poinformowała o dodatkowej inwestycji Berkshire w wysokości 330 mln dolarów. Spółka nabędzie 10 mln nowych akcji po 33 dolary za sztukę w ramach oferty prywatnej.

W komunikacie Bending Spoons podała również, że Berkshire zainwestowała 600 mln dolarów podczas IPO. Według szacunków CNBC, jeśli Berkshire kupiła te akcje po cenie IPO wynoszącej 29 dolarów, jej łączna inwestycja o wartości 930 mln dolarów mogła wzrosnąć do ponad 1,4 mld dolarów przy piątkowej cenie zamknięcia. Akcje Bending Spoons zakończyły sesję na poziomie 47,07 dolara — o 42,6% wyższym od ceny ostatniego zakupu Berkshire.

Wyższe ceny ropy również wsparły wartość udziału Berkshire w Chevronie, który CNBC wycenia na 19 mld dolarów. Jednocześnie pozycja Berkshire w Coca-Coli, wyceniana na 37,6 mld dolarów, wzrosła w ciągu tygodnia o 2,4 mld dolarów, wyprzedziła Alphabet i stała się trzecią największą pozycją w portfelu spółki.

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