FT: Anthropic oferuje Blackstone rentowność powyżej 10% — Channel NewsAsia
W Singapurze poinformowano, że Anthropic zaoferował Blackstone rentowność powyżej 10% w celu sfinansowania swojej najnowszej transakcji dotyczącej chipów. Financial Times napisał o tym 16 października, powołując się na osoby zaznajomione ze sprawą.
Inwestycje w dług
Według Channel NewsAsia, które cytuje Reuters i Financial Times, fundusze Blackstone mogą zainwestować 9 mld dolarów w zobowiązania dłużne. Zabezpieczeniem mają być płatności Anthropic z tytułu pięcioletniego leasingu chipów.
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Chodzi o możliwe finansowanie, a nie o już zakończoną inwestycję środków. Financial Times nie podał w cytowanej publikacji innych szczegółów dotyczących struktury transakcji ani terminów, w których fundusze Blackstone mogą udzielić finansowania.
Informacja nie została niezależnie zweryfikowana
Reuters zaznaczył, że nie był w stanie od razu niezależnie zweryfikować informacji Financial Times. Dlatego warunki proponowanej rentowności oraz skala możliwych inwestycji powinny być traktowane jako dane z publikacji FT, a nie jako warunki potwierdzone przez strony transakcji.