伯克希尔向Bending Spoons投资超过9亿美元——CNBC

伯克希尔·哈撒韦将对意大利科技公司Bending Spoons的投资增至超过9亿美元。周三披露了价值3.3亿美元的持股信息。此后，Bending Spoons股价上涨41%，但随后回吐了部分涨幅；该公司的市值约为300亿美元，CNBC报道。

收购战略

总部位于米兰的Bending Spoons收购数字服务和软件公司。其投资组合包括Evernote、Brightcove、Vimeo、AOL和Eventbrite。该公司于6月30日进行首次公开募股，以每股29美元的价格筹集约17亿美元。次日，其股票开始在纳斯达克交易，并于周五收于47.07美元。

Bending Spoons的战略并非转售所收购的资产，而是从其持续运营中获取利润，并将这些资金用于发展。首席执行官卢卡·费拉里对CNBC表示，公司绝大部分增长由新的收购交易推动。

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与Airtable和Miro的交易

8月，Bending Spoons宣布计划以约13亿美元收购工作流程软件开发商Airtable。这比Airtable在2021年底的峰值估值低近90%。周一，Bending Spoons表示，Airtable在收购前工作的团队中很大一部分将带着大额离职补偿离开公司。

此前，Bending Spoons投资组合中的Evernote、Vimeo和WeTransfer也曾进行裁员。上个月，该公司同意以13.6亿美元收购协作软件供应商Miro；Miro此前的估值为175亿美元。

Bending Spoons在8月发布的上市后首份报告中称，其营收同比增长超过一倍，达到逾7亿美元。净利润增长171%，达到1.77亿美元。该公司称，几乎全部营收增长均由收购带动。

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