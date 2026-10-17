《财富》：美国75岁及以上家庭财富增长38%，35岁以下家庭下降23%

在美国，户主年龄为75岁及以上的家庭，其经通胀调整后的净资产中位数在2022年至2025年间增长了38%。与此同时，户主年龄低于35岁的家庭，这一指标下降了23%，《财富》报道称，其援引了尼克·马朱利基于美联储最新消费者金融调查数据所作的分析。

年龄最大群体的净资产中位数按2025年价格计算，从366,288美元升至504,600美元。相比之下，最年轻群体则从42,725美元降至32,820美元。因此，户主年龄为75岁及以上的家庭拥有的财富约为户主未满35岁家庭的15倍，而三年前这一差距约为9倍。

总体增长掩盖了年龄差距

对于所有美国家庭而言，经通胀调整后的净资产中位数仅增长了2%，至215,900美元。Ritholtz Wealth Management数据主管尼克·马朱利表示，没有其他年龄组的净资产中位数在任何方向上的变化超过6%。

55岁及以上的美国人目前拥有约140万亿美元，约占美国净资产总额的四分之三。该结论载于报道援引的美国银行研究所分析报告中。

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住房与投资

马朱利将这一差距归因于资产结构。年长家庭在住房和金融投资中的资产占比更高，这些资产的价值有所上涨。年轻美国人更常没有住房所有权，且其资产中汽车的占比更高，而汽车价值则在下降。

户主年龄低于35岁的家庭中，住房拥有者的比例从2022年的38.5%降至2025年的35.6%。该群体财富下降之前，曾在疫情期间大幅增长：从2019年的约1.8万美元升至2022年的近4.3万美元。即使在下降后，其净资产中位数仍高于疫情前水平。

该调查并不追踪不同年份中的同一批家庭。在两次调查之间进入该类别的较富裕婴儿潮一代成员，也被纳入75岁及以上类别。将2022年户主年龄为72岁及以上的家庭与2025年75岁及以上群体进行比较显示，增幅较小，但仍然显著，为21%。

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