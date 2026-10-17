W Stanach Zjednoczonych mediana majątku netto gospodarstw domowych prowadzonych przez osoby w wieku 75 lat i więcej wzrosła w latach 2022–2025 o 38% po uwzględnieniu inflacji. Jednocześnie w gospodarstwach domowych, w których głowa miała mniej niż 35 lat, wskaźnik ten spadł o 23%, podaje Fortune, powołując się na analizę Nicka Maggiulliego opartą na danych z najnowszego Badania Finansów Konsumentów Rezerwy Federalnej.

Mediana majątku netto najstarszej grupy wzrosła z 366 288 do 504 600 dolarów w cenach z 2025 roku. W najmłodszej grupie natomiast spadła z 42 725 do 32 820 dolarów. Tym samym gospodarstwa domowe, których głowa miała 75 lat lub więcej, posiadały około 15 razy większy majątek niż gospodarstwa, których głowa miała mniej niż 35 lat, podczas gdy trzy lata wcześniej różnica wynosiła około dziewięciokrotność.

Ogólny wzrost ukrył różnicę między grupami wiekowymi

Dla wszystkich amerykańskich rodzin mediana majątku netto po korekcie o inflację wzrosła jedynie o 2%, do 215 900 dolarów. Według Nicka Maggiulliego, dyrektora ds. danych w Ritholtz Wealth Management, żadna inna grupa wiekowa nie odnotowała zmiany mediany majątku o ponad 6% w żadną stronę.

Amerykanie w wieku 55 lat i więcej posiadają obecnie około 140 bln dolarów, czyli około trzy czwarte łącznego majątku netto kraju. Taki wniosek zawiera analiza Bank of America Institute, na którą powołuje się publikacja.

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Nieruchomości i inwestycje

Maggiulli wiąże tę różnicę ze strukturą aktywów. Starsze gospodarstwa domowe miały większy udział majątku w nieruchomościach mieszkaniowych i inwestycjach finansowych, których wartość rosła. Młodsi Amerykanie częściej nie byli właścicielami mieszkań i mieli większą część aktywów w samochodach, których wartość spadała.

Odsetek właścicieli mieszkań wśród gospodarstw domowych, których głowa miała mniej niż 35 lat, spadł z 38,5% w 2022 roku do 35,6% w 2025 roku. Spadek majątku tej grupy nastąpił po gwałtownym wzroście w okresie pandemii: z około 18 tys. dolarów w 2019 roku do niemal 43 tys. dolarów w 2022 roku. Nawet po spadku ich mediana majątku netto pozostała wyższa niż przed pandemią.

Badanie nie śledzi tych samych gospodarstw domowych w różnych latach. Do kategorii osób w wieku 75 lat i więcej weszli również zamożniejsi przedstawiciele pokolenia baby boomers, którzy przeszli do niej między badaniami. Porównanie gospodarstw domowych osób w wieku 72 lat i więcej w 2022 roku z grupą osób w wieku 75 lat i więcej w 2025 roku wykazało mniejszy, lecz nadal znaczący wzrost — o 21%.

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