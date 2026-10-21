W Erywaniu w Armenii Bezos Earth Fund został jednym z dziewięciu założycieli nowego Species Recovery Alliance, którego uczestnicy zobowiązali się przeznaczyć co najmniej 500 mln dolarów na odbudowę gatunków zagrożonych wyginięciem. Fundusz planuje przekazać 100 mln dolarów, podaje Fortune.

Inicjatywę zaprezentowano 16 października podczas szczytu liderów COP17, konferencji ONZ poświęconej różnorodności biologicznej. Do sojuszu weszły także Re:wild, której współzałożycielem jest Leonardo DiCaprio, Rainforest Trust, Colossal Foundation, Critical Ecosystem Partnership Fund, Fondation Segré, Franklinia Foundation, Ayers Wild Cat Conservation Trust oraz WildLives Earth.

Oddzielne granty i koordynacja

Uczestnicy nie połączą pieniędzy w jednym funduszu. Każda organizacja będzie samodzielnie przekazywać granty, koordynując działania z innymi członkami sojuszu. Środki są przeznaczone dla grup ochrony przyrody i lokalnych partnerów pracujących z gatunkami, które Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody klasyfikuje jako narażone, zagrożone, krytycznie zagrożone lub wymarłe na wolności.

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Możliwe działania obejmują hodowlę zwierząt w niewoli, a następnie wypuszczanie ich do środowiska naturalnego, odtwarzanie siedlisk, zwalczanie chorób oraz kontrolę gatunków inwazyjnych. Sojusz będzie oceniać rezultaty według Czerwonej listy IUCN i systemu Green Status of Species. Według Czerwonej listy ponad 49 500 gatunków jest zagrożonych wyginięciem, a ponad 31 000 z nich należy do trzech najwyższych kategorii ryzyka.

Kontynuacja projektu Phoenix

Nowy sojusz rozwija Phoenix Species Project, który Bezos Earth Fund uruchomił w sierpniu wspólnie z Re:wild. Wówczas obie organizacje zobowiązały się przeznaczyć po 100 mln dolarów. Projekt ma pomóc w odbudowie 100 gatunków w stanie krytycznym lub wymarłych na wolności w 30 krajach, w tym sifaki złotogłowej z Madagaskaru i papugi nocnej z Australii.

Jeff Bezos założył Bezos Earth Fund w 2020 roku, zobowiązując się do przekazania do 2030 roku 10 mld dolarów na walkę ze zmianą klimatu i ochronę przyrody. Według funduszu przyznał on już granty o wartości 2,4 mld dolarów.

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