Cena autogazu na Ukrainie zbliżyła się do 55 hrywien za litr: ceny paliw 21 października

Na dzień 21 października 2026 r. kilka największych sieci stacji benzynowych na Ukrainie zmieniło ceny paliw. Średnia cena benzyny A-95 wynosi około 90,60 UAH/l, a oleju napędowego — 103,38 UAH/l, natomiast cena autogazu zbliżyła się do 55 UAH za litr.

Największe sieci stacji benzynowych na Ukrainie zaktualizowały ceny paliw. W porównaniu z poprzednim dniem w sieci UPG ceny benzyny A-95 i A-95+ wzrosły o 1 hrywnę za litr, benzyny A-100 – o 1 hrywnę za litr, a autogazu – o 40 kopiejek za litr. Jednocześnie ceny oleju napędowego i DP+ pozostały bez zmian.

W sieci Okko ceny oleju napędowego i DP+ wzrosły o 1 hrywnę za litr, a gazu samochodowego – o 1 hrywnę za litr. W sieci WOG ceny oleju napędowego i DP+ również wzrosły o 1 hrywnę za litr, a gazu samochodowego – o 1 hrywnę za litr. W sieci Socar ceny oleju napędowego i DP+ wzrosły o 1 hrywnę za litr, podczas gdy ceny benzyny i autogazu pozostały bez zmian.

W sieci KLO olej napędowy i DP+ podrożały o 1,50 hrywny za litr, a autogaz – o 1 hrywnę za litr. Jednocześnie ceny benzyny wszystkich oferowanych marek nie uległy zmianie. W sieci „Ukrnafta” cena autogazu wzrosła o 1 hrywnę za litr, podczas gdy ceny benzyny i oleju napędowego pozostały na poprzednim poziomie.

W sieci „BRSM-Nafta” cena benzyny A-95 wzrosła o 13 kop./l – do 87,67 UAH/l, a gazu samochodowego – o 72 kop./l, do 49,45 UAH/l. Cena oleju napędowego pozostała bez zmian – 99,99 hrywny za litr.

Obecnie najdroższą benzynę A-95 oferuje sieć Socar – 94,90 hrywny za litr. Najwyższa cena zwykłego oleju napędowego również odnotowano w sieci Socar – 106 hrywien za litr, a oleju napędowego klasy premium – 109 hrywien za litr. Najdroższy autogaz sprzedaje sieć Socar – 54,40 UAH/l, podczas gdy najniższą cenę tego rodzaju paliwa utrzymuje sieć „BRSM-Nafta” – 49,45 UAH/l.

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