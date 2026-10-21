Projekt budżetu państwa na rok 2027 został zatwierdzony przez komisję branżową

Parlamentarna komisja ds. budżetu zakończyła prace nad projektem budżetu państwa Ukrainy na rok 2027 i zarekomendowała go do pierwszego czytania. Według przewodniczącej komisji Roksolany Pidlasiej posłowie rozpatrzyli 5 236 poprawek i po dziewięciogodzinnym posiedzeniu uwzględnili 90 wniosków budżetowych.

Rozpatrzenie projektu dokumentu w pierwszym czytaniu na posiedzeniu plenarnym Rady Najwyższej przewiduje się orientacyjnie na 28 października. Premier Serhij Korecki zapewnił, że rząd dokładnie przeanalizuje wszystkie przedstawione zalecenia podczas przygotowań do drugiego czytania, podkreślając, że kluczowymi priorytetami budżetu pozostają zaspokojenie potrzeb obronnych, stabilność finansowa oraz świadczenia socjalne.

Informację tę przekazał na Telegramie premier Serhij Korecki.

Posłowie zgłosili 5236 poprawek do rządowego projektu budżetu państwa Ukrainy na rok 2027. Jest to największa liczba poprawek przynajmniej w ciągu ostatnich 24 lat.

Wcześniej Korecki obiecał, że wypłaty dla wojskowych będą realizowane stabilnie i w pełnej wysokości.

W projekcie budżetu państwa Ukrainy na rok 2027 podstawowe wynagrodzenie żołnierzy utrzymano na poziomie około 20 tysięcy hrywien.

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