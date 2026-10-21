IBM przekroczył prognozy przychodów i zysków za trzeci kwartał — CNBC

IBM w trzecim kwartale przekroczył oczekiwania analityków dotyczące przychodów i skorygowanego zysku, a także podniósł prognozę wolnych przepływów pieniężnych na cały 2026 rok. Po publikacji wyników akcje spółki technologicznej wzrosły w handlu posesyjnym, informuje CNBC.

Wyniki kwartalne

Skorygowany zysk IBM wyniósł 2,95 dolara na akcję wobec oczekiwanych 2,86 dolara, zgodnie z konsensusową prognozą LSEG. Przychody sięgnęły 17,1 mld dolarów wobec prognozowanych 16,82 mld dolarów. W ujęciu rocznym przychody spółki wzrosły o około 5%.

Zysk netto IBM wzrósł do 2,19 mld dolarów, czyli 2,30 dolara na akcję, w porównaniu z 1,74 mld dolarów, czyli 1,84 dolara na akcję, rok wcześniej. Skorygowany wskaźnik zysku nie uwzględnia korekt związanych z przejęciami.

Prognoza i segmenty działalności

Spółka podała, że oczekuje wzrostu wolnych przepływów pieniężnych o ponad 1 mld dolarów w skali całego roku. IBM utrzymał również prognozę wzrostu przychodów w 2026 roku na poziomie 4–5% przy stałych kursach walut.

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Przychody z działalności w zakresie oprogramowania wzrosły o 8%, do 7,8 mld dolarów, przekraczając oczekiwania StreetAccount na poziomie 7,66 mld dolarów. Przychody segmentu infrastruktury wzrosły o 4%, do 3,7 mld dolarów, natomiast działalność konsultingowa przyniosła 5,34 mld dolarów, pozostając na poziomie z ubiegłego roku.

Sztuczna inteligencja i marża

Dyrektor generalny IBM Arvind Krishna powiedział, że klienci spółki wykorzystują „Super Intelligence” do transformacji modeli operacyjnych, a nie tylko do rozwiązywania wąskich lub nowych zadań. Jednocześnie skorygowana marża brutto IBM wyniosła 58,5%, poniżej prognozy StreetAccount na poziomie 59,1%.

W trakcie kwartału IBM poinformował również o umowie dotyczącej przejęcia HRL Laboratories, które należało do Boeing i General Motors, a wcześniej było znane jako dział badawczy Hughes Aircraft. Wartość transakcji nie została ujawniona.

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