Chiny w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2026 roku otrzymały 81,8% nowych zamówień na budowę statków na świecie. Produkcja statków w kraju w tym okresie osiągnęła 58,05 mln ton nośności, co stanowi wzrost o 50,7% w porównaniu z rokiem wcześniejszym.

Wzrost zamówień

Jak informuje ECNS, powołując się na dane chińskiego Ministerstwa Przemysłu i Technologii Informacyjnych, wolumen nowych zamówień wzrósł o 163,2% rok do roku, do 175,29 mln ton nośności.

Na koniec września portfel niezrealizowanych zamówień chińskich stoczni wyniósł 399,13 mln ton nośności. To o 64,8% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

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Udział w światowym rynku

Według danych ministerstwa na Chiny przypadło 63,6% światowej produkcji statków oraz 72,4% globalnego portfela zamówień. Tona nośności jest miarą ładowności statku wyrażoną w tonach metrycznych.

Chińskie firmy otrzymały również 74,1% nowych światowych zamówień na statki z ekologicznymi systemami napędowymi. W porównaniu z pierwszym półroczem udział Chin w tym segmencie wzrósł o 5,7 punktu procentowego.

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