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Wiadomości Biznes

Nationwide zlikwiduje 275 miejsc pracy po przejęciu Virgin Money — The Guardian

UA.NEWS 25 października 2026 09:25
Nationwide zlikwiduje 275 miejsc pracy po przejęciu Virgin Money — The Guardian

Instytucja finansowa Nationwide ogłosiła likwidację 275 miejsc pracy w ramach integracji Virgin Money, które nabyła za 2,9 mld funtów. Informuje o tym The Guardian. Kierownictwo poinformowało pracowników o decyzji w środę, wyjaśniając ją zamiarem uproszczenia działalności operacyjnej i wyeliminowania dublujących się funkcji po włączeniu tysięcy pracowników Virgin Money do ogólnej struktury grupy.

Jakie działy obejmą zmiany

Redukcje dotkną segment detaliczny, w tym pracowników zajmujących się kredytami hipotecznymi. Zmiany obejmą także HR, biuro dyrektora operacyjnego, operacje obsługi klientów, komunikację i finanse.

Nationwide oświadczyło, że pracownicy bezpośrednio obsługujący klientów nie zostaną objęci redukcjami. Według oceny The Guardian jest to zgodne z zobowiązaniem instytucji do utrzymania wszystkich 700 oddziałów co najmniej do 2030 roku. Przedstawiciel Nationwide zaznaczył, że firma będzie wspierać pracowników dotkniętych tą decyzją, między innymi poprzez przekwalifikowanie i przeniesienie na inne stanowiska.

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Druga fala redukcji

Nie jest to pierwsza redukcja zatrudnienia po transakcji z Virgin Money: w czerwcu Nationwide ogłosiło poprzednią rundę cięć, która dotknęła 600 pracowników. W chwili sformalizowania przejęcia pod koniec 2024 roku Virgin Money zatrudniało ponad 7 tys. osób, a personel Nationwide liczył około 18 tys. pracowników. Obecnie łączną liczbę pracowników grupy szacuje się na około 27 tys. osób.

Jeszcze w 2024 roku kierownictwo Nationwide ostrzegało przed ograniczonymi zmianami kadrowymi z powodu dublowania się stanowisk i planowało przeprowadzić formalny przegląd zatrudnienia w kolejnych latach. Przedstawiciel instytucji osobno podkreślił, że obecne redukcje nie są związane ze wzrostem wykorzystania sztucznej inteligencji. Nationwide planuje opublikować półroczne wyniki finansowe 19 listopada.

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