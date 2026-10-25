Финансовое учреждение Nationwide объявило о сокращении 275 рабочих мест в рамках интеграции Virgin Money, которую оно приобрело за £2,9 млрд. Об этом сообщает The Guardian. Руководство уведомило сотрудников о решении в среду, объяснив его намерением упростить операционную деятельность и устранить дублирующиеся функции после включения тысяч сотрудников Virgin Money в общую структуру группы.

Какие подразделения затронут изменения

Сокращения коснутся розничного направления, в том числе сотрудников в сфере ипотечного кредитования. Изменения также затронут HR, офис главного операционного директора, клиентские операции, коммуникации и финансы.

В Nationwide заявили, что сотрудники, непосредственно обслуживающие клиентов, не попадут под сокращения. По оценке The Guardian, это соответствует обязательству учреждения сохранить все 700 отделений как минимум до 2030 года. Представитель Nationwide отметил, что компания будет поддерживать сотрудников, которых затронет это решение, в том числе посредством переквалификации и перевода на другие должности.

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Вторая волна сокращений

Это уже не первое сокращение штата после сделки с Virgin Money: в июне Nationwide объявила о предыдущем раунде сокращений, который затронул 600 сотрудников. На момент формализации поглощения в конце 2024 года в Virgin Money работало более 7 тысяч человек, а штат Nationwide составлял около 18 тысяч сотрудников. Сейчас общая численность персонала группы оценивается примерно в 27 тысяч человек.

Еще в 2024 году руководители Nationwide предупреждали об ограниченных кадровых изменениях из-за дублирования должностей и планировали провести формальный пересмотр штата в последующие годы. Представитель учреждения отдельно подчеркнул, что нынешние сокращения не связаны с ростом использования искусственного интеллекта. Nationwide планирует опубликовать полугодовые финансовые результаты 19 ноября.

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