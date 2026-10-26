Południowokoreański producent chipów pamięci SK hynix rozważa wypłatę specjalnej dywidendy o wartości około 16 bln wonów, czyli 12 mld dolarów. Według południowokoreańskiej gazety Dong-A Ilbo wypłata może zostać sfinansowana zyskiem ze sprzedaży udziału spółki w japońskim producencie chipów pamięci Kioxia.

Możliwe ogłoszenie w środę

Korea Herald poinformował o tym w materiale Reutersa, powołując się na Dong-A Ilbo. Gazeta zaznaczyła, że SK hynix może ogłosić ten plan wraz z wynikami finansowymi za trzeci kwartał w środę.

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Chodzi konkretnie o możliwą specjalną dywidendę, a nie o oficjalnie zatwierdzoną decyzję spółki. W publikacji nie wskazano, czy podjęto już decyzję w sprawie kwoty, terminu lub mechanizmu wypłaty.

Nie uzyskano komentarza spółki

Reuters nie zdołał uzyskać komentarza SK hynix poza zwykłymi godzinami pracy. Dlatego informacja Dong-A Ilbo o możliwej dywidendzie nie miała potwierdzenia ze strony spółki w momencie publikacji.

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