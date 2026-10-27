Produkcja stali na Ukrainie spadła niemal do zera w wyniku serii rosyjskich ataków

W wyniku intensywnych rosyjskich ataków na zakłady kompleksu górniczo-hutniczego produkcja stali na Ukrainie praktycznie całkowicie się zatrzymała. W szczególności wszystkie trzy największe kombinaty spółki „Metinvest” na terytorium kontrolowanym przez Ukrainę wstrzymały działalność, w tym „Kametstal” w Kamieńsku, który zaprzestał pracy we wrześniu po trafieniu rakietą balistyczną.

W wyniku tego ataku na „Kametstal” zginęło pięciu pracowników, a jeden z pieców wielkopiecowych został zniszczony. Dyrektor generalny kombinatu powiedział: „Spotkało nas nieszczęście. Pocisk balistyczny uderzył właśnie tutaj, bezpośrednio w piec wielki”.

Według szacunków ekspertów straty sięgają milionów dolarów, a odbudowa potrwa miesiące lub lata. Sytuacja grozi utratą miejsc pracy, wpływów z podatków i przychodów walutowych, ponieważ o ile w 2021 roku przemysł wydobywczo-przetwórczy metali stanowił 10,3% PKB Ukrainy, o tyle prognozowany udział tego sektora na rok 2026 zbliża się obecnie do zera.

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Źródło: Al Jazeera.

Największy kombinat metalurgiczny na Ukrainie, ArcelorMittal Krywyj Riż, rozpoczyna przygotowania do całkowitego wstrzymania procesów produkcyjnych i konserwacji obiektów przemysłowych. W ciągu najbliższych dwóch miesięcy przedsiębiorstwo planuje bezpiecznie wstrzymać produkcję, a następnie zabezpieczyć sprzęt i inne aktywa do momentu, gdy będzie można wznowić działalność.

Kombinat „Kametstal” w Kamiańsku w obwodzie dniepropetrowskim całkowicie wstrzymał produkcję po rosyjskim ataku balistycznym w nocy z 4 na 5 września.

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