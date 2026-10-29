Airbus w trzecim kwartale 2026 roku obniżył skorygowany EBIT o 9% rok do roku — do 1,77 mld euro wobec 1,9 mld euro w analogicznym okresie 2025 roku. Jednocześnie producent samolotów potwierdził plan dostarczenia około 870 samolotów komercyjnych do końca roku, informuje AeroTime.

Mniej dostaw w trzecim kwartale

Przychody Airbusa w okresie od lipca do września spadły o 2% rok do roku. Firma powiązała to przede wszystkim z mniejszą liczbą dostaw samolotów komercyjnych, co częściowo zrekompensowały wyższe przychody z usług.

Według Airbusa na spadek skorygowanego EBIT wpłynęła również mniej korzystna struktura sprzedaży w segmentach Commercial Aircraft i Airbus Helicopters, a także integracja pakietów produkcyjnych byłej spółki Spirit AeroSystems. Negatywny efekt został częściowo zrekompensowany lepszymi wynikami segmentu Airbus Defence and Space.

W segmencie komercyjnym skorygowany EBIT w trzecim kwartale spadł o 12% w porównaniu z odpowiednim okresem 2025 roku.

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Problemy z A330neo i A321neo

W czerwcu i lipcu 2026 roku Airbus nie dostarczył żadnego A330neo po tym, jak problem z jakością wpłynął na produkcję. W sierpniu firma przekazała tylko jeden taki samolot liniom Starlux Airlines. We wrześniu Airbus wykrył również problem z jakością dotyczący A321neo, który, według firmy, udało się zlokalizować.

W ciągu dziewięciu miesięcy Airbus dostarczył 547 samolotów komercyjnych: 67 w lipcu, 57 w sierpniu i 72 we wrześniu. Aby zrealizować roczny cel, firma musi dostarczyć jeszcze 323 samoloty w ostatnich trzech miesiącach roku — średnio około 108 miesięcznie. W okresie od października do grudnia 2025 roku Airbus dostarczył 286 samolotów, z czego 136 w grudniu.

Jednocześnie w ciągu dziewięciu miesięcy skorygowany EBIT Airbusa wzrósł o 8%, do 4,49 mld euro, a przychody zwiększyły się o 7%, do 50,6 mld euro.

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