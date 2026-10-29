Linde w trzecim kwartale zakończonym 30 września zwiększyła przychody o 9,2% rok do roku, do rekordowych 9,4 mld dolarów. Skorygowany zysk na akcję wzrósł o 9% do 4,59 dolara, przekraczając konsensus LSEG wynoszący 4,54 dolara. Poinformowała o tym CNBC.

Spółka odnotowała również kwartalne rekordy pod względem zysku operacyjnego i zysku. Wzrost przychodów zapewnił 2-procentowy wzrost wolumenu sprzedaży, a także 3-procentowy wpływ cen i struktury sprzedaży.

Popyt ze strony elektroniki i przemysłu kosmicznego

Sektor elektroniki odnotował najwyższe tempo wzrostu wśród rynków końcowych: jego sprzedaż zwiększyła się o 15%. Segment ten obejmuje gazy specjalistyczne do produkcji półprzewodników, na które popyt wspiera rozbudowa infrastruktury sztucznej inteligencji.

Sprzedaż w branżach chemicznej i energetycznej wzrosła o 12%. Przychody w regionie Azji i Pacyfiku wzrosły o 12%, w obu Amerykach o 11%, a w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki o 7%. Kierownictwo spółki wskazało, że najsilniejsze wolumeny dostaw utrzymują się w USA, w szczególności dzięki aktywności w energetyce, przemyśle chemicznym, metalurgii i dostawach paliwa rakietowego.

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Restrukturyzacja Lincare i prognoza

Linde odnotowała w trzecim kwartale koszty restrukturyzacji w wysokości 425 mln dolarów. Około połowa tej kwoty przypadła na odprawy dla zwalnianych pracowników, a pozostała część była głównie związana z reorganizacją działalności Lincare, która świadczy usługi domowej terapii tlenowej i leczenia bezdechu sennego.

Spółka przekaże Lincare pod zarządzanie dyrektora finansowego Matta White’a i przeniesie wyniki tego biznesu z regionalnego segmentu Americas do kategorii Other. Dyrektor generalny Sanjiv Lamba oświadczył, że powinno to dać inwestorom jaśniejszy obraz wyników regionalnego biznesu gazowego, podczas gdy Linde restrukturyzuje Lincare i ocenia strategiczne alternatywy.

Na czwarty kwartał Linde prognozuje skorygowany zysk na akcję w przedziale 4,40–4,50 dolara. Jednocześnie spółka podniosła dolną granicę całorocznej prognozy do 17,82 dolara na akcję, a górną do 17,92 dolara. Łączny portfel zamówień na dostawy gazów i projekty inżynieryjne wyniósł 10,8 mld dolarów na koniec trzeciego kwartału.

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