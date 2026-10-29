Linde季度营收增至创纪录的94亿美元——CNBC

截至9月30日的第三季度，Linde营收同比增长9.2%，达到创纪录的94亿美元。调整后每股收益增长9%，至4.59美元，超过LSEG给出的4.54美元市场一致预期。CNBC报道称。

该公司还创下季度营业利润和利润纪录。营收增长得益于销售量增长2%，以及价格和销售结构带来的3%影响。

来自电子和航天行业的需求

在各终端市场中，电子行业增长最快，销售额增长15%。该业务包括用于半导体制造的特种气体，人工智能基础设施的建设支撑了对此类气体的需求。

化工和能源行业的销售额增长12%。亚太地区营收增长12%，美洲增长11%，欧洲、中东和非洲地区增长7%。公司管理层指出，美国的供货量依然最强，尤其得益于能源、化工、冶金以及火箭燃料供应领域的活跃表现。

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Lincare重组及展望

Linde第三季度确认了4.25亿美元的重组费用。其中约一半用于员工离职补偿，其余部分主要与Lincare业务重组有关。Lincare提供家庭氧疗和睡眠呼吸暂停治疗服务。

公司将把Lincare交由首席财务官Matt White管理，并将该业务的业绩从美洲区域业务部门转入Other类别。首席执行官Sanjiv Lamba表示，在Linde重组Lincare并评估战略替代方案期间，此举应让投资者更清楚地了解区域工业气体业务的表现。

Linde预计第四季度调整后每股收益为4.40至4.50美元。同时，公司将全年预测下限上调至每股17.82美元，上限上调至17.92美元。截至第三季度末，气体供应和工程项目的订单总积压额为108亿美元。

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