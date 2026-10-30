在加密货币交易所Binance报告正调查可能存在的安全问题后，Tether和Circle冻结了逾23.8亿美元的稳定币。Channel NewsAsia报道，并援引路透社消息。

被冻结的资产

全球最大稳定币的发行方Tether表示，已冻结近15.7亿美元与可能的黑客攻击有关的资产。Circle冻结了超过8亿美元。Binance联合创始人何一也在X上发文称，加密货币公司Ripple冻结了约2亿美元。

Binance表示，其团队正在紧急核查所有相关信息。该交易所还保证，用户资金安全。

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核查有关可能遭黑客攻击的报道

已不再管理该公司的Binance联合创始人赵长鹏在X上发文称，该情况看起来像是一次黑客攻击。与此同时，Circle联合创始人兼首席执行官杰里米·阿莱尔表示，公司正在关注有关可能利用与Binance相关漏洞的报道，并将继续支持调查。

根据Binance网站的数据，该交易所在全球拥有超过3.35亿名注册用户。独立的加密货币交易所Binance.US表示，此次安全事件未对其造成影响。

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