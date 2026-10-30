Tether и Circle заморозили более $2,38 млрд в стейблкоинах после того, как криптовалютная биржа Binance сообщила о расследовании возможной проблемы с безопасностью. Об этом сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на Reuters.

Заблокированные активы

Tether, эмитент крупнейшего в мире стейблкоина, заявила о заморозке почти $1,57 млрд, связанных с возможным взломом. Circle заморозила более $800 млн. Соосновательница Binance И Хэ также написала в X, что криптокомпания Ripple заморозила около $200 млн.

Binance заявила, что ее команды срочно проверяют всю релевантную информацию. Биржа также заверила, что средства пользователей находятся в безопасности.

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Проверка сообщений о возможном взломе

Сооснователь Binance Чанпэн Чжао, который больше не руководит компанией, написал в X, что ситуация выглядела как взлом. В то же время сооснователь и генеральный директор Circle Джереми Аллер сообщил, что компания следит за сообщениями о возможном использовании уязвимости, связанной с Binance, и будет и далее поддерживать расследование.

Согласно сайту Binance, биржа имеет более 335 млн зарегистрированных пользователей по всему миру. Отдельная криптовалютная биржа Binance.US заявила, что этот инцидент безопасности ее не затронул.

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