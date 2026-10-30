Tether i Circle zamroziły ponad 2,38 mld dolarów w stablecoinach po tym, jak giełda kryptowalut Binance poinformowała o dochodzeniu w sprawie możliwego problemu bezpieczeństwa. Informuje o tym Channel NewsAsia, powołując się na Reuters.

Zablokowane aktywa

Tether, emitent największego na świecie stablecoina, poinformował o zamrożeniu prawie 1,57 mld dolarów powiązanych z możliwym włamaniem. Circle zamroziło ponad 800 mln dolarów. Współzałożycielka Binance Yi He napisała również w serwisie X, że firma kryptowalutowa Ripple zamroziła około 200 mln dolarów.

Binance oświadczyło, że jego zespoły pilnie weryfikują wszystkie istotne informacje. Giełda zapewniła również, że środki użytkowników są bezpieczne.

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Weryfikacja doniesień o możliwym włamaniu

Współzałożyciel Binance Changpeng Zhao, który nie kieruje już firmą, napisał w serwisie X, że sytuacja wyglądała na włamanie. Jednocześnie współzałożyciel i dyrektor generalny Circle Jeremy Allaire poinformował, że firma monitoruje doniesienia o możliwym wykorzystaniu luki związanej z Binance i będzie nadal wspierać dochodzenie.

Według strony internetowej Binance giełda ma ponad 335 mln zarejestrowanych użytkowników na świecie. Odrębna giełda kryptowalut Binance.US oświadczyła, że ten incydent bezpieczeństwa jej nie dotknął.

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