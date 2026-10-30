Tether і Circle заморозили понад $2,38 млрд у стейблкоїнах після того, як криптовалютна біржа Binance повідомила про розслідування можливої проблеми безпеки. Про це повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на Reuters.

Заблоковані активи

Tether, емітент найбільшого у світі стейблкоїна, заявила про замороження майже $1,57 млрд, пов’язаних із можливим зламом. Circle заморозила понад $800 млн. Співзасновниця Binance Ї Хе також написала в X, що криптокомпанія Ripple заморозила приблизно $200 млн.

Binance заявила, що її команди терміново перевіряють усю релевантну інформацію. Біржа також запевнила, що кошти користувачів у безпеці.

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Перевірка повідомлень про можливий злам

Співзасновник Binance Чанпен Чжао, який більше не керує компанією, написав у X, що ситуація виглядала як злам. Водночас співзасновник і генеральний директор Circle Джеремі Аллер повідомив, що компанія стежить за повідомленнями про можливе використання вразливості, пов’язане з Binance, і надалі підтримуватиме розслідування.

За даними сайту Binance, біржа має понад 335 млн зареєстрованих користувачів у світі. Окрема криптовалютна біржа Binance.US заявила, що цей інцидент безпеки її не зачепив.

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