Assore просить суд дискваліфікувати топменеджерку ARM — TimesLIVE

У ПАР гірничодобувна компанія Assore звернулася до суду з вимогою дискваліфікувати Каджал Біссессор, головну комерційну директорку African Rainbow Minerals (ARM). Підставою для позову Assore називає несвоєчасне подання податкової звітності спільного підприємства Assmang за 2025 фінансовий рік, повідомляє TimesLIVE.

Assmang, що видобуває залізну та марганцеву руду, на паритетних засадах контролюють Assore і ARM: кожна компанія має 50% акціонерного капіталу та голосів. Податкову звітність за відповідний рік потрібно було подати до кінця червня 2026 року, однак станом на минулі вихідні цього не зробили.

Суперечка щодо податкової звітності

Assore стверджує, що Біссессор у своїх подвійних ролях не поставила інтереси Assmang вище за інтереси ARM. У судових документах компанія назвала пропуск податкового дедлайну грубою недбалістю та заявила, що це наражає Assmang на можливі штрафи, репутаційні втрати й посилений регуляторний нагляд.

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У ARM натомість покладають відповідальність за затримку на Assore, яка здійснює маркетингову діяльність для спільного підприємства. ARM вимагала доступу до банківських виписок Assore, але та відмовила, заявивши, що протягом 20 років існування спільного підприємства надавала вичерпну фінансову інформацію для податкових і бухгалтерських цілей.

Конфлікт за управління Assmang

Assore також просить суд підтвердити її право отримувати інформацію про діяльність Assmang та брати участь в ухваленні рішень, зокрема щодо призначення керівників вищої ланки. Компанія заявляє, що від липня минулого року її представникам нібито не надавали важливі операційні звіти та виключали їх із рішень щодо призначень і відсторонень керівників.

ARM повідомила ринку, що вважає претензії Assore такими, що не мають достатніх підстав, планує захищатися в суді та готує власне провадження щодо прав на управління Assmang і отримання даних, необхідних для виконання юридичних та регуляторних обов’язків. За рік, що завершився у червні 2026 року, продажі Assmang становили 33 млрд рандів, із яких частка ARM дорівнювала 16,6 млрд рандів.

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