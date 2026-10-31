В ЮАР горнодобывающая компания Assore обратилась в суд с требованием дисквалифицировать Кхаджал Биссессор, главного коммерческого директора African Rainbow Minerals (ARM). В качестве основания для иска Assore называет несвоевременную подачу налоговой отчетности совместного предприятия Assmang за 2025 финансовый год, сообщает TimesLIVE.

Assmang, добывающая железную и марганцевую руду, на паритетных началах контролируется Assore и ARM: каждая компания имеет 50% акционерного капитала и голосов. Налоговую отчетность за соответствующий год необходимо было подать до конца июня 2026 года, однако по состоянию на прошлые выходные этого не сделали.

Спор о налоговой отчетности

Assore утверждает, что Биссессор в своих двойных ролях не поставила интересы Assmang выше интересов ARM. В судебных документах компания назвала пропуск налогового дедлайна грубой небрежностью и заявила, что это подвергает Assmang риску возможных штрафов, репутационных потерь и усиленного регуляторного надзора.

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ARM, в свою очередь, возлагает ответственность за задержку на Assore, которая осуществляет маркетинговую деятельность для совместного предприятия. ARM потребовала доступ к банковским выпискам Assore, однако та отказала, заявив, что за 20 лет существования совместного предприятия предоставляла исчерпывающую финансовую информацию для налоговых и бухгалтерских целей.

Конфликт вокруг управления Assmang

Assore также просит суд подтвердить ее право получать информацию о деятельности Assmang и участвовать в принятии решений, в частности относительно назначения руководителей высшего звена. Компания заявляет, что с июля прошлого года ее представителям якобы не предоставляли важные операционные отчеты и исключали их из решений о назначениях и отстранениях руководителей.

ARM сообщила рынку, что считает претензии Assore недостаточно обоснованными, планирует защищаться в суде и готовит собственное производство относительно прав на управление Assmang и получение данных, необходимых для выполнения юридических и регуляторных обязанностей. За год, завершившийся в июне 2026 года, продажи Assmang составили 33 млрд рандов, из которых доля ARM равнялась 16,6 млрд рандов.

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