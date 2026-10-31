В Гане телекоммуникационная компания MTN Ghana и отдельная компания мобильных денег MobileMoney Fintech Limited за девять месяцев до 30 сентября 2026 года получили совокупную прибыль после налогообложения в размере 7,75 млрд ганских седи — около $664 млн. Это на 43% больше, чем 5,42 млрд седи за аналогичный период годом ранее.

Как сообщает The Rio Times, выручка от услуг выросла на 33,5% — до 23,15 млрд седи, или примерно $1,98 млрд. Показатель EBITDA увеличился на 40,6% — до 14,28 млрд седи, а маржа EBITDA составила 61,5%, что на 3,1 процентного пункта выше, чем годом ранее.

Интернет и мобильные деньги

Наибольший рост обеспечили услуги передачи данных: их выручка увеличилась на 44,5%, до 13,45 млрд седи. Поступления от мобильных денег выросли на 24,4% — до 5,37 млрд седи, а цифровые сервисы, включая игры и видео, почти удвоились и составили 642 млн седи.

Компания сообщила о 22 млн активных пользователей услуг передачи данных, что на 16,1% больше в годовом выражении. Число активных пользователей мобильных денег достигло 18,9 млн, увеличившись на 6,9%.

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Третий квартал и дивиденды

В июле—сентябре выручка от услуг выросла на 35,7% — до 8,19 млрд седи, тогда как прибыль после налогообложения увеличилась на 42,6%, до 2,62 млрд седи. За квартал компания привлекла около 1,5 млн мобильных абонентов, а общее число абонентов достигло 34,3 млн.

Советы директоров обеих компаний объявили дивиденды за третий квартал в размере 0,03 седи на акцию. Выплата запланирована на 10 декабря 2026 года для акционеров, внесенных в реестр по состоянию на 26 ноября.

Свободный денежный поток почти удвоился — до 7,4 млрд седи, при этом капитальные расходы сократились на 27,2%, до 3,16 млрд седи. Телекоммуникационный регулятор также уведомил MTN о предоставлении спектра 5G стоимостью $202 млн.

Мобильный финансовый бизнес MTN Ghana с 31 марта 2026 года работает как отдельная компания — MobileMoney Fintech Limited. Поэтому приведенные совокупные показатели носят иллюстративный характер, а не являются формальной консолидированной отчетностью.

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