Гендиректор OpenAI Альтман посетил Южную Корею — CNBC

Гендиректор OpenAI Сэм Альтман совершил необъявленный визит в Южную Корею, где встретился с руководителями Samsung. По данным CNBC, Samsung сообщила в субботу, что встреча состоялась в городе Йонгин, к югу от Сеула.

Встреча с Samsung

Альтман провел встречу примерно с 50 руководителями структур Samsung, работающих в сферах электроники, финансов и биотехнологий. Стороны обсудили развитие искусственного интеллекта, возможные направления сотрудничества и влияние технологии на принятие корпоративных решений и операционную деятельность компаний.

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Переговоры со SK Group

Южнокорейские СМИ также сообщили, что Альтман обедал с председателем SK Group Чхве Тхэ Воном. По этим данным, во встрече участвовали топ-менеджеры SK Hynix и SK Telecom. Стороны могли обсуждать сотрудничество в сфере ИИ-чипов и дата-центров, в частности поставки памяти с высокой пропускной способностью и развитие инфраструктуры дата-центров. В SK Hynix заявили CNBC, что не могут подтвердить информацию об этой встрече.

В октябре 2025 года Альтман уже посещал Южную Корею и объявил о партнерствах с Samsung и SK Group в рамках инициативы OpenAI Stargate. Samsung Electronics и SK Hynix тогда обозначили планы наращивать производство передовых чипов памяти, а OpenAI вместе с южнокорейскими партнерами согласилась изучить возможности развития ИИ-дата-центров в стране.

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