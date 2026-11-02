Гендиректор OpenAI Альтман відвідав Південну Корею — CNBC

Гендиректор OpenAI Сем Альтман здійснив неоголошений візит до Південної Кореї, де зустрівся з керівниками Samsung. За даними CNBC, Samsung повідомила в суботу, що зустріч відбулася у місті Йонгін, на південь від Сеула.

Зустріч із Samsung

Альтман провів зустріч приблизно з 50 керівниками структур Samsung, що працюють у сфері електроніки, фінансів і біотехнологій. Сторони обговорили розвиток штучного інтелекту, можливі напрями співпраці та вплив технології на ухвалення корпоративних рішень і операційну діяльність компаній.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Переговори зі SK Group

Південнокорейські медіа також повідомили, що Альтман обідав із головою SK Group Чхве Те Воном. У зустрічі, за цими даними, брали участь топменеджери SK Hynix і SK Telecom. Сторони могли обговорювати співпрацю у сфері ШІ-чипів і дата-центрів, зокрема постачання пам’яті з високою пропускною здатністю та розвиток інфраструктури дата-центрів. У SK Hynix заявили CNBC, що не можуть підтвердити інформацію про цю зустріч.

У жовтні 2025 року Альтман уже відвідував Південну Корею та оголосив про партнерства з Samsung і SK Group у межах ініціативи OpenAI Stargate. Samsung Electronics і SK Hynix тоді окреслили плани нарощувати виробництво передових чипів пам’яті, а OpenAI з південнокорейськими партнерами погодилася вивчити можливості розвитку ШІ-дата-центрів у країні.

Читай нас у