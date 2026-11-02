Dyrektor generalny OpenAI Sam Altman złożył niezapowiedzianą wizytę w Korei Południowej, gdzie spotkał się z kierownictwem Samsunga. Według CNBC, Samsung poinformował w sobotę, że spotkanie odbyło się w mieście Yongin, na południe od Seulu.

Spotkanie z Samsungiem

Altman spotkał się z około 50 menedżerami podmiotów Samsunga działających w sektorach elektroniki, finansów i biotechnologii. Strony omówiły rozwój sztucznej inteligencji, możliwe kierunki współpracy oraz wpływ tej technologii na podejmowanie decyzji korporacyjnych i działalność operacyjną firm.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Rozmowy z SK Group

Południowokoreańskie media podały również, że Altman jadł lunch z przewodniczącym SK Group Chey Tae-wonem. Według tych doniesień w spotkaniu uczestniczyli menedżerowie najwyższego szczebla z SK Hynix i SK Telecom. Strony mogły omawiać współpracę w dziedzinie chipów AI i centrów danych, w tym dostawy pamięci o wysokiej przepustowości oraz rozwój infrastruktury centrów danych. SK Hynix przekazał CNBC, że nie może potwierdzić informacji o tym spotkaniu.

W październiku 2025 roku Altman odwiedził już Koreę Południową i ogłosił partnerstwa z Samsungiem oraz SK Group w ramach inicjatywy OpenAI Stargate. Samsung Electronics i SK Hynix przedstawiły wówczas plany zwiększenia produkcji zaawansowanych chipów pamięci, a OpenAI wraz z południowokoreańskimi partnerami zgodziło się zbadać możliwości rozwoju centrów danych AI w kraju.

Czytaj nas na