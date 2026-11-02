Ceny paliw na Ukrainie 2 listopada 2026 r. uległy zmianie na niektórych stacjach benzynowych

Na dzień 2 listopada duże sieci stacji paliw zrewidowały ceny niektórych rodzajów paliw: na niektórych stacjach wzrosły ceny oleju napędowego i autogazu, podczas gdy w niektórych sieciach odnotowano spadek cen. W ciągu doby ceny oleju napędowego i autogazu wzrosły o 1 hrywnię za litr. Jednocześnie ceny benzyny i oleju napędowego w części sieci nieco spadły. Średnia cena benzyny A-95 w siedmiu uwzględnionych sieciach wynosi około 90,91 hrywny za litr, a oleju napędowego – 105,79 hrywny za litr.

Największe sieci stacji paliw na Ukrainie zaktualizowały ceny paliw. W porównaniu z poprzednim dniem w sieci „Ukrnafta” ceny oleju napędowego i DP+ wzrosły o 1 hrywnę za litr – odpowiednio do 103,90 hrywny za litr i 105,90 hrywny za litr. Jednocześnie ceny benzyny i autogazu pozostały bez zmian.

W sieci KLO cena oleju napędowego i DP+ wzrosła o 50 kop./l – odpowiednio do 105,90 UAH/l i 108,90 UAH/l. Cena autogazu wzrosła o 1 hrywnę za litr – do 58,90 hrywny za litr. Jednocześnie ceny benzyny wszystkich dostępnych marek pozostały na poprzednim poziomie.

W sieci „BRSM-Nafta” cena benzyny A-95 spadła o 18 kop./l – do 87,81 UAH/l, a oleju napędowego – o 4 kop./l, do 101,95 UAH/l. Jednocześnie cena autogazu wzrosła o 31 kop./l – do 55,30 UAH/l.

W sieciach UPG, Okko, WOG i Socar ceny wszystkich oferowanych rodzajów paliw pozostały bez zmian. W szczególności w sieciach Okko i WOG autogaz kosztuje 59,90 UAH/l, olej napędowy – 106,90 UAH/l, a DP+ – 109,90 UAH/l.

W okresie od 30 września do 30 października 2026 r. w Ukrainie najbardziej podrożał gaz samochodowy – o 11–14,40 UAH/l. Cena oleju napędowego wzrosła w ciągu miesiąca o 4,91–9 UAH/l, podczas gdy benzyna A-95 podrożała nie we wszystkich sieciach stacji benzynowych.

Zmiany kursu dolara mogą wpłynąć na ceny wielu produktów w ukraińskich sklepach. Największe ryzyko wzrostu cen dotyczy towarów, które Ukraina importuje lub wytwarza z zagranicznych surowców.

Na Ukrainie odnotowano wzrost cen hurtowych krajowych pomidorów. Na stołecznym rynku hurtowym podrożały pomidory czerwone, różowe i uprawiane w gruncie.

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