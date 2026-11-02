Цены на топливо в Украине 2 ноября 2026 года изменились на отдельных АЗС

По состоянию на 2 ноября крупные сети автозаправочных станций пересмотрели стоимость некоторых видов топлива: на отдельных АЗС подорожали дизельное топливо и автогаз, тогда как в некоторых сетях было зафиксировано снижение цен. За сутки дизельное топливо и автогаз подорожали на 1 грн за литр. В то же время бензин и дизель в части сетей несколько подешевели. Средняя стоимость бензина А-95 в семи представленных сетях составляет около 90,91 грн/л, дизельного топлива — 105,79 грн/л.

Крупнейшие сети АЗС Украины обновили цены на топливо. По сравнению с предыдущим днем в «Укрнафте» дизельное топливо и ДП+ подорожали на 1 грн/л — до 103,90 грн/л и 105,90 грн/л соответственно. В то же время стоимость бензина и автогаза осталась без изменений.

В сети KLO дизельное топливо и ДП+ подорожали на 50 коп./л — до 105,90 грн/л и 108,90 грн/л соответственно. Автогаз подорожал на 1 грн/л – до 58,90 грн/л. При этом бензин всех представленных марок остался на прежнем уровне.

В «БРСМ-Нафти» бензин А-95 подешевел на 18 коп./л – до 87,81 грн/л, а дизельное топливо – на 4 коп./л, до 101,95 грн/л. В то же время автогаз подорожал на 31 коп./л – до 55,30 грн/л.

В сетях UPG, Окко, WOG и Socar цены на все представленные виды топлива остались неизменными. В частности, в «Окко» и WOG автогаз стоит 59,90 грн/л, дизельное топливо — 106,90 грн/л, а ДП+ — 109,90 грн/л.

За период с 30 сентября по 30 октября 2026 года больше всего в Украине подорожал автогаз — на 11–14,40 грн/л. Дизельное топливо за месяц подорожало на 4,91–9 грн/л, тогда как бензин А-95 подорожал не во всех сетях АЗС.

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