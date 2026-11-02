2026年11月2日，乌克兰部分加油站的燃油价格发生了变化

截至11月2日，大型加油站连锁企业已调整了部分燃油的价格：部分加油站的柴油和汽车天然气价格上涨，而某些连锁企业则出现了降价。 过去24小时内，柴油和汽车燃气每升上涨了1格里夫纳。与此同时，部分连锁加油站的汽油和柴油价格略有下降。 在七家受访连锁加油站中，A-95汽油的平均价格约为90.91格里夫纳/升，柴油为105.79格里夫纳/升。

乌克兰最大的加油站连锁企业已更新了燃油价格。 与前一天相比，“乌克兰石油”集团的柴油和DP+价格均上涨了1格里夫纳/升，分别达到103.90格里夫纳/升和105.90格里夫纳/升。 与此同时，汽油和汽车用液化石油气的价格保持不变。

在KLO加油站网络中，柴油和DP+价格均上涨了50科皮/升，分别达到105.90格里夫纳/升和108.90格里夫纳/升。 汽车燃气价格上涨1格里夫纳/升，至58.90格里夫纳/升。与此同时，所有在售品牌的汽油价格均维持在原有水平。

在“BRSM-Nafta”加油站，A-95汽油每升降价18科皮克，至87.81格里夫纳/升；柴油每升降价4科皮克，至101.95格里夫纳/升。 与此同时，汽车用液化石油气每升上涨31科佩克，至55.30格里夫纳/升。

在UPG、奥科（Okko）、WOG和Socar等加油站网络中，所有在售燃油的价格均保持不变。 其中，在奥科和WOG加油站，汽车燃气价格为59.90格里夫纳/升，柴油价格为106.90格里夫纳/升，而DP+价格为109.90格里夫纳/升。

在2026年9月30日至10月30日期间，乌克兰境内涨幅最大的是汽车燃气，每升上涨了11至14.40格里夫纳。 柴油价格当月上涨了4.91至9格里夫纳/升，而A-95汽油并非在所有加油站连锁店都涨价。

美元汇率的波动可能会影响乌克兰商店中一系列商品的价格。乌克兰进口或使用外国原材料生产的商品面临最大的涨价风险。

乌克兰国内番茄的批发价格出现上涨。在首都的批发市场上，红番茄、粉红番茄和地栽番茄的价格均有所上涨。

关注我们在