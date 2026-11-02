Японская инвестиционная компания Nexroc перенесла срок подачи предложения о приобретении 25–50% акций южнокорейской развлекательной компании JYP Entertainment. Компания первоначально планировала подать его 26 октября, однако позднее перенесла дедлайн на 2 ноября. По состоянию на эту дату ни Nexroc, ни JYP не подтвердили, было ли подано предложение, а официальные переговоры не объявлялись. Об этом сообщает Korea Herald.

Планы по приобретению

Nexroc заявляла о намерении предложить премию до 30% к стоимости акций JYP Entertainment. Компания также предварительно планировала провести тендерное предложение в январе 2027 года. По данным Korea Economic TV, основатель JYP Пак Чин Ён и связанные с ним лица в совокупности владеют 15,8% акций компании. Приобретение 25% акций могло бы сделать Nexroc крупнейшим акционером JYP, хотя это не гарантировало бы контроля над менеджментом.

Nexroc сообщала, что 21 октября направила JYP электронное письмо с информацией о своей заинтересованности. В JYP позднее заявили, что сообщение было заблокировано фильтрами безопасности, поэтому компания его не получила. Корейская Служба финансового надзора также указала, что Nexroc заранее не обращалась к регулятору.

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Вопросы финансирования

Nexroc объявила о цели привлечь $2 млрд для приобретений в сферах развлечений, финансов, страхования и моды, однако не раскрыла обязательств инвесторов по финансированию. Компания сообщила, что ее баланс составляет $100 млн, а активы размещены в хеджированном инвестиционном портфеле. В то же время Nexroc не уточнила, какую часть этих средств может направить на приобретение.

На закрытии торгов 2 ноября рыночная капитализация JYP составляла 1,35 трлн вон, или около $1 млрд. С учетом возможной 30-процентной премии оценка компании могла бы достичь примерно 1,76 трлн вон. Покупка 25% акций при такой оценке потребовала бы около 438,8 млрд вон, а 50% — примерно 877,7 млрд вон.

Nexroc отмечала, что может привлечь промежуточное банковское финансирование, поскольку взносы инвесторов могут поступать не одновременно. При этом компания не назвала кредиторов и не сообщила о договоренностях по займам. Корейские правила тендерных предложений требуют от покупателей подтвердить финансовую состоятельность с помощью банковских депозитов или надлежащих финансовых механизмов.

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