Стоимость автогаза в Украине может превысить 60 гривен из-за дефицита этого ресурса в Европе

Цена сжиженного газа на украинских автозаправочных станциях в ближайшее время может превысить отметку в 60 гривен за литр на фоне острого дефицита ресурса на европейском рынке и блокировки южных путей импорта. Об этом сообщил директор консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн.

По оценке эксперта, нехватка топлива обусловлена ростом спроса и перераспределением объемов сжиженного газа в пользу азиатского региона, где производителям предлагают более высокие цены, а также остановкой импорта через реку Дунай из соображений безопасности.

Наибольшие трудности испытывают региональные компании, тогда как сети АЗС вынуждены закупать ресурс по завышенным европейским ценам. Ожидаемое очередное повышение цен алжирским производителем Sonatrach приведет к дальнейшему росту стоимости автогаза на рынке.

Источник: ЦЕ БАЗА.

По состоянию на 2 ноября крупные сети автозаправочных станций пересмотрели стоимость некоторых видов топлива: на отдельных АЗС подорожали дизель и автогаз, тогда как в некоторых сетях зафиксировали снижение цен. За сутки дизельное топливо и автогаз подорожали на 1 грн за литр. В то же время бензин и дизель в части сетей несколько подешевели. Средняя стоимость бензина А-95 в семи представленных сетях составляет около 90,91 грн/л, дизельного топлива — 105,79 грн/л.

За период с 30 сентября по 30 октября 2026 года больше всего в Украине подорожал автогаз — на 11–14,40 грн/л. Дизельное топливо за месяц подорожало на 4,91–9 грн/л, тогда как бензин А-95 подорожал не во всех сетях АЗС.

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