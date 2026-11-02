受欧洲资源短缺影响，乌克兰的汽车用液化石油气价格可能超过60格里夫纳

受欧洲市场液化石油气资源严重短缺以及南部进口通道受阻的影响，乌克兰加油站的液化石油气价格近期可能突破每升60格里夫纳大关。 “A-95”咨询集团总监谢尔盖·库尤恩透露了这一消息。

据该专家评估，燃料短缺的原因在于需求增长、液化石油气供应向亚洲地区重新分配（因该地区向生产商提供的价格更高），以及出于安全考虑暂停经多瑙河的进口。

地区性公司面临的最大困难，而加油站网络则被迫以更高的欧洲价格采购燃料。阿尔及利亚生产商Sonatrach预计将再次提价，这将导致市场上的汽车用液化石油气价格进一步上涨。

来源：CE BAZA。

截至11月2日，大型加油站连锁企业已调整了部分燃油的价格：部分加油站的柴油和车用天然气价格上涨，而某些连锁企业则出现了降价。 过去24小时内，柴油和车用天然气每升上涨了1格里夫纳。与此同时，部分加油网络的汽油和柴油价格略有下降。 在七家受访连锁加油站中，A-95汽油的平均价格约为90.91格里夫纳/升，柴油为105.79格里夫纳/升。

在2026年9月30日至10月30日期间，乌克兰车用天然气涨幅最大，每升上涨了11至14.40格里夫纳。 柴油价格当月上涨了4.91至9格里夫纳/升，而A-95汽油并非在所有加油站连锁店都出现了涨价。

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