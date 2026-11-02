Cena autogazu na Ukrainie może przekroczyć 60 hrywien z powodu niedoboru tego surowca w Europie

Cena gazu skroplonego na ukraińskich stacjach benzynowych może w najbliższym czasie przekroczyć poziom 60 hrywien za litr w związku z poważnym niedoborem tego surowca na rynku europejskim oraz zablokowaniem południowych szlaków importowych. Poinformował o tym dyrektor grupy konsultingowej „A-95” Siergiej Kujun.

Według oceny eksperta niedobór paliwa wynika ze wzrostu popytu oraz realokacji dostaw gazu płynnego na rzecz regionu azjatyckiego, gdzie producentom oferowane są wyższe ceny, a także z wstrzymania importu przez Dunaj ze względów bezpieczeństwa.

Największe trudności odczuwają firmy regionalne, podczas gdy sieci stacji benzynowych są zmuszone do zakupu paliwa po wyższych cenach europejskich. Spodziewana kolejna podwyżka cen przez algierskiego producenta Sonatrach spowoduje dalszy wzrost kosztów autogazu na rynku.

Źródło: CE BAZA.

Na dzień 2 listopada duże sieci stacji paliw zrewidowały ceny niektórych rodzajów paliw: na niektórych stacjach drożeły olej napędowy i autogaz, podczas gdy w niektórych sieciach odnotowano spadek cen. W ciągu doby ceny oleju napędowego i autogazu wzrosły o 1 hrywnę za litr. Jednocześnie benzyna i olej napędowy w części sieci nieco potanieły. Średnia cena benzyny A-95 w siedmiu uwzględnionych sieciach wynosi około 90,91 hrywny za litr, a oleju napędowego — 105,79 hrywny za litr.

W okresie od 30 września do 30 października 2026 r. w Ukrainie najbardziej podrożał autogaz — o 11–14,40 hrywny za litr. Cena oleju napędowego wzrosła w ciągu miesiąca o 4,91–9 hrywien za litr, podczas gdy benzyna A-95 podrożała nie we wszystkich sieciach stacji benzynowych.

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