Japońska firma inwestycyjna Nexroc przesunęła termin złożenia propozycji nabycia 25–50% akcji południowokoreańskiej firmy rozrywkowej JYP Entertainment. Firma początkowo planowała złożyć ją 26 października, jednak później przesunęła termin na 2 listopada. Na ten dzień ani Nexroc, ani JYP nie potwierdziły, czy propozycja została złożona, a formalne negocjacje nie zostały ogłoszone. Poinformował o tym Korea Herald.

Plany dotyczące przejęcia

Nexroc deklarowała zamiar zaoferowania premii do 30% ponad wartość akcji JYP Entertainment. Firma wstępnie planowała również przeprowadzenie wezwania do sprzedaży akcji w styczniu 2027 roku. Według Korea Economic TV założyciel JYP Park Jin-young i powiązane z nim osoby łącznie posiadają 15,8% akcji spółki. Nabycie 25% akcji mogłoby uczynić Nexroc największym akcjonariuszem JYP, choć nie gwarantowałoby to kontroli nad zarządem.

Nexroc podała, że 21 października wysłała do JYP e-mail z informacją o swoim zainteresowaniu. JYP później oświadczyła, że wiadomość została zablokowana przez filtry bezpieczeństwa, dlatego firma jej nie otrzymała. Koreańska Służba Nadzoru Finansowego również wskazała, że Nexroc nie zwróciła się wcześniej do regulatora.

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Kwestie finansowania

Nexroc ogłosiła cel pozyskania 2 mld dolarów na przejęcia w sektorach rozrywki, finansów, ubezpieczeń i mody, jednak nie ujawniła zobowiązań inwestorów dotyczących finansowania. Firma podała, że jej bilans wynosi 100 mln dolarów, a aktywa są ulokowane w zabezpieczonym portfelu inwestycyjnym. Jednocześnie Nexroc nie sprecyzowała, jaką część tych środków może przeznaczyć na przejęcie.

Na zamknięciu notowań 2 listopada kapitalizacja rynkowa JYP wynosiła 1,35 bln wonów, czyli około 1 mld dolarów. Z uwzględnieniem możliwej 30-procentowej premii wycena spółki mogłaby osiągnąć około 1,76 bln wonów. Zakup 25% akcji przy takiej wycenie wymagałby około 438,8 mld wonów, a 50% — około 877,7 mld wonów.

Nexroc wskazywała, że może pozyskać pośrednie finansowanie bankowe, ponieważ wpłaty inwestorów mogą nie napływać jednocześnie. Firma nie podała jednak nazw kredytodawców ani nie poinformowała o uzgodnieniach dotyczących pożyczek. Koreańskie przepisy dotyczące wezwań do sprzedaży akcji wymagają od kupujących potwierdzenia zdolności finansowej za pomocą depozytów bankowych lub odpowiednich mechanizmów finansowych.

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