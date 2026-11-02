日本投资公司Nexroc推迟了提交收购韩国娱乐公司JYP Entertainment 25%至50%股份提案的期限。该公司最初计划于10月26日提交，但随后将截止日期推迟至11月2日。截至该日，Nexroc和JYP均未确认提案是否已提交，也未宣布进行正式谈判。据《韩国先驱报》报道。

收购计划

Nexroc表示，拟在JYP Entertainment股票价值的基础上提供最高30%的溢价。该公司还初步计划于2027年1月发起要约收购。根据韩国经济电视台的数据，JYP创始人朴轸永及与其有关联的人士合计持有该公司15.8%的股份。收购25%的股份可能使Nexroc成为JYP的最大股东，但这并不能保证其控制管理层。

Nexroc表示，其于10月21日向JYP发送了一封电子邮件，说明其收购意向。JYP随后表示，该信息被安全过滤器拦截，因此公司未能收到。韩国金融监督院也指出，Nexroc未事先联系监管机构。

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融资问题

Nexroc宣布，目标是筹集20亿美元，用于在娱乐、金融、保险和时尚领域进行收购，但未披露投资者的融资承诺。该公司表示，其资产负债表规模为1亿美元，资产配置于一个对冲投资组合中。同时，Nexroc未说明可将其中多少资金用于收购。

11月2日收盘时，JYP的市值为1.35万亿韩元，约合10亿美元。若考虑可能的30%溢价，该公司的估值可能达到约1.76万亿韩元。按该估值购买25%的股份将需要约4388亿韩元，购买50%则需要约8777亿韩元。

Nexroc表示，由于投资者的出资可能不会同时到账，公司可以获得过渡性银行融资。不过，该公司没有透露贷款机构，也未说明任何贷款安排。韩国要约收购规则要求买方通过银行存款或适当的金融机制证明其融资能力。

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