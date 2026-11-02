Генеральный директор Ryanair Майкл О'Лири заявил, что в Европе в 2027 году стоимость авиабилетов может вырасти на 10–20% из-за значительного подорожания авиатоплива. Об этом он сказал в интервью CNBC.

Расходы на топливо растут

По словам О'Лири, авиакомпании столкнутся с существенным ростом расходов в следующем году, когда истечёт срок действия контрактов хеджирования стоимости топлива. Он отметил, что цена авиационного топлива составляла 170 долларов за баррель, а ситуация на Ближнем Востоке, по его словам, до сих пор не урегулирована.

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Ryanair сообщила, что её прибыль в первом полугодии финансового года сократилась на 15% — до 2,15 млрд евро, или 2,3 млрд долларов. Компания объяснила это тем, что стоимость 20% незахеджированного авиатоплива удвоилась.

Пересмотр расходов

Лоукостер ожидает, что повышение стоимости авиабилетов на коротких маршрутах не сможет полностью компенсировать прогнозируемое увеличение расходов на топливо примерно на 2 млрд евро. Ryanair запускает пересмотр расходов, который предусматривает сокращение рационов для экипажей, возможную временную заморозку оплаты труда и использование искусственного интеллекта для повышения эффективности.

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