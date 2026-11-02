Гендиректор Ryanair прогнозує зростання вартості авіаквитків у Європі до 20% — CNBC

Генеральний директор Ryanair Майкл О'Лірі заявив, що в Європі у 2027 році вартість авіаквитків може зрости на 10–20% через значне подорожчання авіапального. Про це він сказав в інтерв'ю CNBC.

Витрати на пальне зростають

За словами О'Лірі, авіакомпанії зіткнуться з істотним зростанням витрат наступного року, коли завершиться дія контрактів хеджування вартості пального. Він зазначив, що ціна авіаційного пального становила 170 доларів за барель, а ситуація на Близькому Сході, за його словами, досі не врегульована.

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Ryanair повідомила, що її прибуток у першому півріччі фінансового року скоротився на 15% — до 2,15 млрд євро, або 2,3 млрд доларів. Компанія пояснила це тим, що вартість 20% незахеджованого авіапального подвоїлася.

Перегляд витрат

Лоукостер очікує, що підвищення вартості авіаквитків на коротких маршрутах не зможе повністю компенсувати прогнозоване збільшення витрат на пальне приблизно на 2 млрд євро. Ryanair запускає перегляд витрат, який передбачає скорочення раціонів для екіпажів, можливе тимчасове замороження оплати праці та використання штучного інтелекту для підвищення ефективності.

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