Prezes Ryanair Michael O'Leary oświadczył, że w Europie w 2027 roku ceny biletów lotniczych mogą wzrosnąć o 10–20% z powodu znacznego wzrostu cen paliwa lotniczego. Powiedział o tym w wywiadzie dla CNBC.

Koszty paliwa rosną

Według O'Leary'ego linie lotnicze w przyszłym roku staną w obliczu znacznego wzrostu kosztów, gdy wygasną kontrakty zabezpieczające ceny paliwa. Zaznaczył, że cena paliwa lotniczego wynosiła 170 dolarów za baryłkę, a sytuacja na Bliskim Wschodzie, jak powiedział, nadal nie została uregulowana.

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Ryanair poinformował, że jego zysk w pierwszej połowie roku finansowego spadł o 15% — do 2,15 mld euro, czyli 2,3 mld dolarów. Firma wyjaśniła to tym, że koszt 20% jej niezabezpieczonego paliwa lotniczego podwoił się.

Przegląd kosztów

Tani przewoźnik oczekuje, że podwyżki cen biletów na trasach krótkodystansowych nie będą w stanie w pełni zrekompensować prognozowanego wzrostu kosztów paliwa o około 2 mld euro. Ryanair rozpoczyna przegląd kosztów, który przewiduje ograniczenie racji dla załóg, możliwe tymczasowe zamrożenie wynagrodzeń oraz wykorzystanie sztucznej inteligencji do zwiększenia efektywności.

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